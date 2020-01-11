Ситуация в пунктах пропуска утром 11 января: Проезда ожидали 155 авто

Сегодня утром, 11 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 января линию разграничения через КПВВ пересекли 41,7 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9830 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9235 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8220 человек и 1380 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3595 человек и 735 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10865 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 155 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 10/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Оксана: «7:28. В Майорске машин 70. В сторону Горловки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Vadim: «4:58. Александровский блокпост. Основная очередь до самого моста»;

«2109»: «6:56. А льгота?»;

Станислав: «6:57. Льгота не особо и меньше я вам скажу, более 90 машин»;

Андрей: «7:06. 90 машин льгота?»;

Станислав: «7:07. Да, левый ряд»;

Vadim: «7:26. В данный момент льготная заканчивается возле моста, а основная где-то на мосту»;

Станислав: «7:59. Начали пускать, но перед постом метров 50 в три ряда».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Den: «4:23. Еленовка. Машин 30 основная, льгота <10 это до первой будки»;

Валерий: «8:00. Новотроицк машин 50 + бусики в три ряда»;

Tatyana: «8:36. Приехали в Еленовку в 9:30 (по местному времени, – ред.) стали в основную чуть дальше магазина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.