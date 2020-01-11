Зеленский ждет от Ирана официальных извинений и компенсаций за сбитый самолет

Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбивание самолета рейса PS752 компании МАУ, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечении виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», – заявил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду на продолжение расследования авиакатастрофы без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.