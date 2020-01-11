Сводка из зоны ООС за 10 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 10 января в результате обстрелов со стороны НВФ трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Невельского – из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Водяного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Орехово – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

в районе Пивденного – из подствольного гранатомета;

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Песок и из минометов калибром 120 мм – по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 7 единиц. Обстрелам подверглись поселки Зайцево и шахты им. Гагарина на горловском направлении, поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" на донецком направлении, а также село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись Кировск (после переименования – Голубовка, – ред.) и района села Сокольники. Огонь велся из орудий калибром 122 мм и вооружения БМП».