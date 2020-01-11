В Минсоцполитики рассказали о сотрудничестве с правоохранителями по противодействию торговле людьми

С 2012 года Генеральной прокуратурой зарегистрировано 1350 производств касательно торговли людьми. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел 10 января в Киеве.

Минсоцполитики в сфере противодействия торговле людьми сотрудничает с Генпрокуратурой, с Министерством внутренних дел, с советующим отделом СБУ.

Замминистра привел статистику, согласно которой с 2012 года Генеральной прокуратурой зарегистрировано 1350 производств касательно торговли людьми. «За минувший год это 259 производств», – сказал он.

Нежинский подчеркнул, что важно, чтобы все эти производства были доведены до логического завершения. «До вынесения приговоров тем, кто заслуживает наказания, и установления соответствующих статусов потерпевших согласно квалификации», – отметил он.