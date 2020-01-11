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Пожар на Луганщине: Обнаружено тело мужчины

11.01.20 10:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Марковском районе Луганщины во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 10 января в 16:29 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Покровсокой в с. Кабычевка.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело гражданина, 1949 года рождения. Пожар на площади 64 кв. м. локализован в 17:21 и ликвидирован в 20:16», – сообщили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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