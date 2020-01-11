RU
Все новости

Глава Луганщины вручил грамоты Верховной Рады военным из состава Объединенных сил (Фото)

11.01.20 11:36
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил грамоты Верховной Рады Украины украинским военнослужащим из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Глава Луганщины отметил, что сделает все от него зависящее для решения вопросов армии.

Как сообщили в пресс-службе, за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета, мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне проведения операции Объединенных сил, образцовое выполнение служебного долга грамотами Верховной Рады Украины отмечены военнослужащие: полковник Владимир Бербушенко, полковник Дмитрий Бородавко, старший сержант Юрий Губа, старшина Андрей Плугов и подполковник Юрий Ковцур, который является командиром одной из воинских частей.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк