Глава Луганщины вручил грамоты Верховной Рады военным из состава Объединенных сил (Фото)

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил грамоты Верховной Рады Украины украинским военнослужащим из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Глава Луганщины отметил, что сделает все от него зависящее для решения вопросов армии.

Как сообщили в пресс-службе, за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета, мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне проведения операции Объединенных сил, образцовое выполнение служебного долга грамотами Верховной Рады Украины отмечены военнослужащие: полковник Владимир Бербушенко, полковник Дмитрий Бородавко, старший сержант Юрий Губа, старшина Андрей Плугов и подполковник Юрий Ковцур, который является командиром одной из воинских частей.