В Мариуполе на переходе сбили женщину

В Кальмиусском районе Мариуполя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 57-летняя женщина. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба полиции города.

«Происшествие произошло вчера, 10 января, в половине восьмого вечера, по проспекту Карпова. Автомобиль "ЗАЗ" под управлением мужчины 1993 года рождения наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть на пешеходном переходе. Пострадавшая была госпитализирована в больницу», – рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства ДТП.

По факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).