Есть категория граждан, которые вовлечены в незаконную перевозку наркотиков, – замминистра

Есть категория граждан Украины, которые вовлечены в незаконную логистику перевозки наркотиков в другие страны. Минсоцполитики оказывает им помощь в рамках своей компетенции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский. Брифинг, посвященный проблематике противодействия торговле людьми и оказания комплексной помощи гражданам Украины, которые находились в плену в ОРДЛО, прошел 10 января в Киеве.

Замминистра отметил, что есть категория граждан, которые вовлечены в незаконную логистику перевозки наркотиков в другие страны. «Они были в разных ситуациях, по разным причинам завербованы и не владели информацией касательно их "работы", что именно они перевозят. Однако незнание закона не освобождает от ответственности», – сказал он.

По словам Нежинского, дела по наркокурьерам являются достаточно чувствительными. «Мы встречаемся периодически с матерями потерпевших наркокурьеров, которые приходят к нам на прием», – сообщил он.

Замминистра сообщил, что в таких ситуациях Минсоцполитики может обратиться к уполномоченному по правам человека, в Министерство иностранных дел с просьбой максимального содействия. «Их родственники, матери, хлопочут об обращении в компетентные органы тех стран, где они сейчас находятся в заключении», – пояснил Нежинский.

«Это страны Таиланд, Бразилия, США, РФ», – добавил он.

Минсоцполитики, по словам замминистра, может действовать в рамках своей компетенции, а вопросы экстрадиции относятся к компетенции правоохранительных органов. «В рамках своей компетенции мы, безусловно, можем рассматривать те или иные вопросы, однако ни в коем случае не пересекаться с вопросами правоохранительной деятельности», – отметил он.