ЦПАУ Луганщины в 2019 году предоставили почти 450 тысяч админуслуг

В течение 2019 года через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) Луганщины субъектам хозяйственной деятельности и гражданам предоставлено 447,8 тыс. административных услуг. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, по сравнению с 2018 годом этот показатель вырос в 1,3 раза. В среднем за месяц ЦПАУ предоставляют субъектам 37 тыс. админуслуг.

Количество видов административных услуг, предоставляемых через ЦПАУ, составляет от 71 в ЦПАУ Новопсковского поселкового совета до 185 в ЦПАУ Северодонецкого городского совета.

Всего на Луганщине действует 20 ЦПАУ – 10 районных, 4 городских и 6 ЦПАУ, которые обслуживают объединенные территориальные громады. Органами местного самоуправления также созданы 15 удаленных рабочих мест администраторов Лисичанского (2), Беловодского (8), Белокуракинского (2), Краснореченского (2) и Новопсковского (1) ЦПАУ, 8 из которых открыты в 2019 году.

Среди наиболее популярных админуслуг в пресс-службе назвали государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, прав на недвижимое имущество; регистрацию / снятие с регистрации места проживания / пребывания лица; оформление документов гражданства; земельные вопросы.

В 12 ЦПАУ внедрена услуга по оформлению и выдаче паспортных документов, в том числе в течение 2019 года – в 8.

Повышение качества предоставления админуслуг, расширение сети ЦПАУ и их модернизация в области осуществляется при участии Программы ООН по восстановлению и развитию мира, Проекта «Демократическое управление в Восточной Украине», Проекта «Реформа управления на востоке Украины II», Программы «U-LEAD с Европой».

Благодаря международным партнерам ЦПАУ области обеспечены необходимой мебелью, офисной, компьютерной техникой, оборудованием для оформления и выдачи паспортных документов, мобильными кейсами для предоставления услуг «на дому», системами электронной очереди, информационными киосками.

Кроме того, оборудованы зоны ожидания, зоны для обработки документов, бытовые помещения для персонала, детские уголки. Созданы необходимые условия для свободного и удобного доступа к ним лиц с инвалидностью.