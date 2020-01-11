Узнали по рюкзаку: Журналист Асеев рассказал, как попал в плен «ДНР»

Участники незаконных вооруженных формирований узнали Станислава Асеева по рюкзаку. Об этом, а также об иных подробностях собственного задержания освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Дело обстояло следующим образом. 11 мая, это был день так называемой "республики". Я делал репортаж для "Радио Свобода", вышел в центр города, взял с собой обычный смартфон для фото- и видеосъемки. Как обычный репортаж, который всегда я готовил – потом должен был накладываться определенный текст, и я все это должен был отправить в редакцию», – рассказал Асеев.

«Я уже переходил площадь Ленина – это в центре Донецка – и меня окликнул "патруль". Обычные "ППС". Поскольку я с собой ничего не нес, в рюкзаке у меня были только зонт и телефон, то я никаких проблем не почувствовал. Они медленно подошли. Я их фактически еще ждал – они шли издалека», – поделился журналист подробностями задержания.

«Полицейские» подошли, проверили карманы рюкзака, проверили паспорт и куда-то стали звонить. На вопрос Асеева, куда они звонят, «патрульные» ответили, что проверят паспорт по базе, и если никаких проблем нет, то отпустят его. «Я стою жду. Буквально в течение 5 минут подбегают люди в штатском, мне уже заламывают руки, надевают наручники. Это сотрудники "МГБ" уже прибежали. Один из них берет мой паспорт и говорит такую фразу: "Значит, все-таки Станислав"», – рассказывает журналист.

По его словам, узнали его – по рюкзаку. Во время подготовки репортажа о гибели командира незаконных вооруженных формирований «Гиви», который Асеев делал для ряда украинских изданий, он засветился со спины в кадре российского телевидения. «На тот момент "МГБ" меня разыскивало уже 1,5 года. Как мне потом сказали, у них были маршруты моего возможного движения, расписано все на доске на Шевченко, 26 (бывшее управление СБУ), некоторые распечатки с камер видеонаблюдения – нечеткие. То есть, работа велась. И по этому рюкзаку они узнали, что в этот раз попал точно я», – сообщил блогер.

Он рассказал, что до него задерживали много людей, а потом выясняли, что это не Асеев.

«У меня большие вопросы по поводу моего задержания. Ведь они появились буквально в течение 5-ти минут. И машина, в которую меня оттащили, стояла в 100 м от площади Ленина. Да, это был день "республики", может быть, они были там на дежурстве где-то рядом. Но пришли именно те люди, которые занимались мной 1,5 года. И пришли оперативно», – поделился освобожденный из плена.

Журналист предполагает, что, возможно, была задача создать видимость, что это был случайный арест. «Чтобы я не думал, что информацию по мне кто-то слил. Но на самом деле, мысли у меня такие есть», – сказал он.

После задержания на площади ему надели мешок на голову и повезли на ул. Шевченко, 26, где завели в кабинет. «Дальше начались процедуры, разговоры, допросы. Бить начали уже там. Еще не пытали, но я сидел в наручниках с руками за спиной, и били по ноге резиновой палкой. Она сразу надулась, как шарик. При этом происходил разговор», – сообщил Асеев.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»