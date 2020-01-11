В СБУ прокомментировали признание Ираном ответственности в крушении украинского самолета

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили украинский Boeing, подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-центр СБУ.

«Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы – работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию», – отметил Баканов.

Иван Баканов еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета «МАУ».

Напомним, сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.