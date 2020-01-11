В минувшем году полицейские Мариуполя изъяли около 170 гранат (Фото)

В 2019 году полицейские Мариуполя изъяли из незаконного оборота почти 170 гранат. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что в течение года сотрудники полиции разоблачили 78 человек, причастных к незаконному обороту оружия, в настоящее время 69 из них сообщено о подозрении, по другим фактам проводятся следственные действия.

«В течение 2019 оперативниками, следователями и участковыми офицерами полиции города было изъято 168 гранат, 63 гранатомета, 4 пулемета, 2 винтовки, 146 запалов, 8 автоматов, 11 пистолетов, 105 взрывателей, 4 электродетонатора, 177,5 тыс. боеприпасов и более 5 килограммов взрывчатых веществ. Полиция разоружала наркодельцов, бандформирования и мирных жителей, которые хранили оружие и взрывоопасные предметы по месту жительства, переносили их улицам или хранили в других местах», – рассказали в пресс-службе.

В отношении всех этих людей были возбуждены уголовные производства по ст. 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.