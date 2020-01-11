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Пожары в «ДНР»: Погибли двое мужчин

11.01.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на пожарах погибли двое мужчин. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

10 января в Пролетарском р-не Донецка по ул. Волгина загорелся жилой дом на два хозяина. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения. Пожаром уничтожены кровля и перекрытие на площади 25 кв. м, 2 оконных блока, мебель и вещи.

В тот же день в Шахтерске произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Герцена. В результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения. Пожаром уничтожены деревянный пол на площади 5 кв. м, балконный блок, мебель и вещи.

Причины пожаров в обоих случаях, как уверяют в «республике», устанавливаются.

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