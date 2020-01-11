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Сегодня отмечает 30-летие самый дорогой бразилец из чемпионата Украины

11.01.20 12:59
Исмаили
Исмаили / Фото: shakhtar.com

Сегодня, 11 января, исполняется 30 лет самому дорогостоящему бразильскому футболисту из чемпионата Украины – защитнику «Шахтера» Исмаили.

Бразилец, которого портал Transfermart оценивает в 19 млн евро, пришел в клуб в феврале 2013 года и довольно скоро оказался одним из лидеров «оранжево-черных». С «Шахтером» Исмаили стал обладателем 14 трофеев.

«Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями. Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона. Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с "Аталантой" расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше. Тридцатилетие? Это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни», – приводит слова футболиста пресс-служба ФК «Шахтер».

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