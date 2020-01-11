Названа возможная дата завершения опознания тел погибших в Иране украинцев

В семьях потерпевшего крушение в Иране экипажа Boeing 737 заговорили о возможной дате отправки тел в Украину. Как рассказали «Сегодня» в семье погибшего бортпроводника Дениса Лихно, по их неофициальной информации, тела могут доставить в Украину не ранее 14-15 января.

«Каждый день мы пытаемся узнать дату, но официальной информации пока нет. Кто-то из родственников наших узнал, что это произойдет не ранее 14-15 января», – сказали изданию в семье Дениса.

В семье погибшего бортпроводника Игоря Матькова уточнили, что у его родителей, а также у членов семей других погибших взяли образцы ДНК для проведения экспертизы на территории Ирана.

В свою очередь, и в МИДе, и в ГСЧС пока не опровергают, но и не подтверждают информацию, что тела будут доставлены через пять-шесть дней. По их данным, доставка тел напрямую зависела от того, когда в Иран будут отправлены ДНК-образцы родственников погибших. По данным МВД, электронная ДНК-формула была отправлена в Иран утром сегодня, 11 января.

«Все фрагменты тел находятся в морге. Украинские эксперты пока затрудняются сказать, за какой именно срок иранцы смогут идентифицировать 11 украинцев, ведь в морге множество фрагментов. Некоторые – размером с кулак», – говорят источники издания в другом ведомстве.

Также, как сообщили в ГСЧС, украинские спасатели, которые были командированы в Иран для участия в спасательной операции, сейчас заняты сбором фрагментов самолета.

«Работают даже ночью при свете специальных фонарей. Командированы они были на пять дней, но не исключено, что их пребывание там будет продлено. С собой у них сухпайков на девять дней», – сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.