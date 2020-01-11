Асеев рассказал об особенностях работы журналистом на неподконтрольном Донбассе

Когда нужно было брать интервью у жителей неподконтрольных украинским властям частей Донетчины, Станислав Асеев представлялся российским журналистом. Об особенностях работы на неподконтрольных территориях освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Когда приходилось брать интервью у местных жителей, разумеется, я представлялся российским журналистом. Потому что украинскому журналисту получить аккредитацию на той территории невозможно. Никто, слава богу, никаких удостоверений не требовал», – рассказал Асеев.

Журналист рассказал, что подавал мнения местных жителей так, как они их высказывали – так все шло и в эфир, и в текстовые версии. «Но представляться приходилось российским журналистом, и только таким образом работать на той территории», – сообщил он.

Реакцию на публикуемые тексты среди местных жителей отследить было сложно – неясно, кто из читателей где находился. Многие друзья и знакомые Асеева выехали на подконтрольные территории. «Безусловно, оставался круг людей, которые находились в оккупации с проукраинскими взглядами, но специфика существования там такова, что мы с ними лично никогда не встречались. Даже если такие предложения поступали, я всегда отказывался», – сказал Асеев.

«Потому что это моя личная безопасность, это безопасность тех людей, с которыми встречусь я. Потому что я прекрасно понимал, если попаду в такую ситуацию, в которой, собственно и оказался, то дальше начнутся пытки. И если я кого-то из этих людей знаю, нет никаких гарантий, что я смогу выдержать то, что со мной будут делать. Поэтому я всегда говорил – никаких встреч, никаких фамилий, общаемся только в онлайн-режиме», – объяснил он.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»