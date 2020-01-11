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На Донетчине полиция расследует смертельный пожар

11.01.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полицейские Покровска (Донецкая обл.) устанавливают обстоятельства пожара, во время которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Возгорание произошло сегодня утром, 11 января, в одном из многоэтажных домов на микрорайоне «Лазурный».

«В полицию Покровска поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что на микрорайоне "Лазурный" в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар. Во время тушения пламени спасатели обнаружили труп жителя этой квартиры, 1979 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

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