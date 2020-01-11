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Скелетированные останки: В полиции просят помочь установить личность погибшего (Фото)

11.01.20 16:37

5 января в балке между Угледаром и Богоявленкой (Донецкая обл.) были обнаружены скелетированные останки человека. В полиция установили, что погибшим является мужчина. На останках обнаружены личные вещи, а именно: электронные часы и нательный крестик. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Полицейские просят помочь опознать человека.

«Если Вам знакомы эти личные вещи погибшего или у Вас есть какая-либо информация о погибшем или у Вас исчезли знакомые или родственники, которые долгое время не выходят на связь, просим сообщить по телефону: 0997949970», – говорится в сообщении.

Фото: Волновахский отдел полиции

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