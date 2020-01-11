Я должен был делать репортажи и звонить матери, находясь в подвале в Донецке, – Асеев

После задержания Станислава Асеева в неподконтрольном украинским властям Донецке участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «МГБ ДНР» скрывали его арест. Об этом освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев рассказал в интервью «Радио Свобода».

С людьми с проукраинскими взглядами на неподконтрольной территории журналист не встречался в целях безопасности. При этом, даже несмотря на все предосторожности, из-за общения с Асеевым пострадал человек. «К сожалению, прямо или косвенно, пострадал человек после того, как меня взяли. Потому что с 11 мая 2017 года мой аккаунт мной не контролировался, а люди продолжали писать», – отметил он.

Пострадавшая – женщина, с которой журналист общался в онлайн-режиме на неподконтрольной территории, не зная ее данных: она тоже писала под псевдонимом. «К сожалению, человек до сих пор находится в плену», – сказал журналист.

По словам Асеева, сотрудники «МГБ» скрывали его задержание. «Задача была поставлена следующая: я должен был выкладывать информацию в Facebook, делать репортажи, звонить матери, друзьям, говорить, что все прекрасно, что все нормально, при этом находясь в подвале», – пояснил он.

Один текст для украинских СМИ блогер написал в подвале, а для написания другого его из подвала подняли, вывезли в наручниках в Ясиноватую. «Я просто показывал пальцем, где останавливаемся. Открывалось окошко, я делал фотографию, закрывалось – и ехали дальше. В таком режиме мы сфотографировали всю Ясиноватую», – рассказал он о написании репортажа.

Затем вернулись в Донецк. И, в сопровождении двух сотрудников «МГБ», со снятыми наручниками Асеев фотографировал центр Донецка. После этого журналиста в здании «МГБ» (бывшее СБУ) на ул. Шевченко, 26 подняли на последний этаж, обеспечив для него тишину – и он сделал репортаж.

«Шла какая-то оперативная игра. Может быть, они за меня торговались в это время, может быть нет. Но они заставляли меня делать вид, что все хорошо», – сообщил Асеев.

К контенту участники НВФ требований не предъявляли. «Они прямо говорили: "Ты пишешь так, как если бы ты писал на свободе... Нас сейчас интересует, чтобы никто не знал, что ты у нас», – рассказал блогер.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»