Охраннику обломков сбитого над Донбассом Boeing сообщили о подозрении, – прокуратура

Охраннику обломков Boeing 777 компании Malaysia Airlines сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отметили в пресс-службе, 26-летнему жителю г. Торецка, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР», сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины.

По версии следствия, в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды НВФ и был зачислен в так называемый батальон «народное ополчение», расположенный в неподконтрольном украинским властям Енакиево. Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы «Макаров», участник НВФ осуществлял охрану блокпоста в с. Грабово (Шахтерский р-н, Донецкая обл.), где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.», – отметили в прокуратуре.

В прокуратуре также сообщили, что мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также решается вопрос об изменении квалификации действий по более тяжелому составу преступления.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.