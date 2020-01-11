На Днепропетровщине помощь от государства получили более 12 тыс семей переселенцев

В 2019 году в Днепропетровской области получили денежную помощь от государства более 12 000 семей переселенцев. Общая сумма выплат – почти 218 млн грн. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты населения Днепропетровской ОГА.

«В 2019 году из госбюджета выделили почти 218 млн гривен на адресную помощь переселенцам, проживающим в области. Ежемесячные выплаты на семью – от тысячи до 2,5 тыс гривен. Их назначают для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг», – отметили в департаменте соцзащиты населения Днепропетровской ОГА.

Там уточнили, чтобы получать такую ​​помощь, переселенцам необходимо обратиться в районное управление соцзащиты по месту фактического проживания. Там подскажут, как получить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и оформить пособие. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Сейчас на Днепропетровщине проживает более 72 тыс переселенцев.