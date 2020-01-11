В «ЛНР»: В Ровеньках угарным газом отравились мать и дочь

В неподконтрольных украинским властям Ровеньках (Луганская обл.) вследствие отравления угарным газом пострадали мать и дочь. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

9 января утром в центральную городскую многопрофильную больницу каретой «скорой помощи» доставили 2-х женщин – 81 и 59 лет – с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени». Обе проживают в частном доме с печным отоплением на ул. Рабочей (микрорайон Киевский).

«Со слов дочери: утром она готовила еду и не заметила, как печь начала чадить. Когда почувствовала ухудшение самочувствия (головокружение, тошнота), вызвала "скорую помощь". Оказалось, что у матери те же симптомы», – утверждают в «ЛНР».

«Пострадавшие обратились вовремя, не дожидаясь более тяжких последствий, поэтому после оказания первой помощи от госпитализации отказались и вернулись домой. Причиной отравления могло стать отсутствие тяги в печи», – добавляют в «республике».