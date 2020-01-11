«Каргилл из Донецка. Около 70, и льготы около 30»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Максим: «11:03. Горловка в Украину. Машин перед полицией 0, людей 0»;

Maksym: «13:36. Майорск в сторону Горловки – пешая два навеса перед модулем контроля. Горловка, въезд. Автоочередь почти от нулевого поста»;

Антон: «14:02. Горловка в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) машин 50-60».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«2109»: «11:13. На Каргилле движение норм в сторону Украины. Основная стабильно до моста, льгота машин 40»;

Stanislav: «12:02. Каргилл в Украину, очередь 8 машин на мосту начинается, льготы вижу 40-45 машин где-то»;

Stanislav: «12:49. Каргилл в Украину, очередь от моста, льготы 40 машин»;

Stanislav: «14:02. Каргилл из Донецка. Около 70, и льготы около 30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Vladimir: «13:56. Еленовка в Волноваху. На магазине. 13-50 (по местному времени)»;

«Администратор»: «12:58. Новотроицкое в Донецк около 20 машин. Проехали за 40 минут. Еленовка – до сигаретного ларька. Движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Vitos»: «10:46. Пищевик в сторону днр пусто, в Украину пусто, "ноль" Октябрь в сторону днр – машин 40, движение слабое».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.