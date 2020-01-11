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В Станично-Луганском районе пропала мобильная связь Vodafone: Стало известно, почему

11.01.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине в четырех населенных пунктах Станично-Луганского района исчез сигнал оператора мобильной связи «Vodafone-Украина». Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«В связи с повреждением волоконно-оптической линии в г. Счастье, частично отсутствует сигнал мобильной связи "Vodafone-Украина" в населенных пунктах Станично-Луганского района: Петропавловка, Нижнетеплое, Михайловка, Плотина», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что работа по восстановлению волоконно-оптической линии уже начата. Кроме того, оператор мобильной связи принес свои извинения жителям за причиненные неудобства.

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