В Станично-Луганском районе пропала мобильная связь Vodafone: Стало известно, почему

На Луганщине в четырех населенных пунктах Станично-Луганского района исчез сигнал оператора мобильной связи «Vodafone-Украина». Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«В связи с повреждением волоконно-оптической линии в г. Счастье, частично отсутствует сигнал мобильной связи "Vodafone-Украина" в населенных пунктах Станично-Луганского района: Петропавловка, Нижнетеплое, Михайловка, Плотина», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что работа по восстановлению волоконно-оптической линии уже начата. Кроме того, оператор мобильной связи принес свои извинения жителям за причиненные неудобства.