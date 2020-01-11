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Правительство Украины окажет поддержку семьям погибших в авиакатастрофе в Иране, – Гончарук

11.01.20 17:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина сделает все для раскрытия деталей авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране и окажет поддержку семьям погибших. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба Кабинета министров.

«Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты работают на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», – сказал премьер-министр.

По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией и уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета. Также, была проведена раскладка фрагментов самолета для установления полноты найденных частей Boeing-737-800.

Кроме того, собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром, 11 января, электронная ДНК формула направлена украинским экспертам, которые продолжают работу на месте трагедии в Тегеране.

«Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины. Боль трагедии не пройдет. Мы искренне сочувствуем близким. Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.

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