На Луганщине участника НВФ «ЛНР» приговорили к 8 годам тюрьмы

На Луганщине к 8 годам заключения приговорили участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», которого в сентябре минувшего года Служба безопасности Украины вывела на территорию Украины. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино (до переименования – Краснодон) в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, мужчина, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево (Донецкая обл.). Впоследствии наемник продолжил «службу» на блокпостах НВФ и в так называемом «таможенном комитете ЛНР».

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, участник НВФ был объявлен в розыск. А в сентябре минувшего года, благодаря спланированной оперативной комбинации, СБУ вывела его на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Фото: пресс-центр СБУ

«Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации», – сказано в сообщении.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.