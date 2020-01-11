Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций

Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1 416 организаций – получателей гуманитарной помощи.

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это решение было принято на основании рекомендаций Рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст. 11 Закона Украины "О гуманитарной помощи" не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи», – отметил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

По его словам, непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями. Поскольку по имеющейся информации, вещи с грузов «гуманитарной помощи» иногда продаются в магазинах и бутиках вместо того , чтобы их бесплатно раздавали людям.

Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций-получателей гуманитарной помощи. «Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Потому что время "схем на гуманитарке" прошло. Гуманитарная помощь – это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно», – резюмировал Олег Коваль.

При этом список организаций, которые исключены из списка в ведомстве не назвали. Информация о них появилась в Телеграмм-канале «Березовый сок». «Отличных новостей по борьбе с контрабандой. (На самом деле — нет). Минсоцполитики решил активно бороться с контрабандой под видом гуманитарки. Хорошее начинание. Но Минсоц всегда умел удивить криворукостью и абсурдом. И это его издание не разочаровало. Правда, минсоц признал злобными схематозниками в том числе следующие организации:

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

Религиозная миссия "Каритас-Спес" (организация Римско-Католической церкви)

Миссия Международного Комитета Красного Креста

Национальный олимпийский комитет Украины

И еще 75 организаций.

ООН уже готовит письмо на имя президента», – говорится в сообщении.

Также волонтер Настя Настенко на своей странице в Facebook написала: «Хочется пожелать новой команде в Минсоцполитики компетентности. Это же надо так тщательно работать,чтобы под 80 организаций – нафиг из реестра.Но, думаю, ЮНИСЕФ за репутационную потерю этих работников порвет в суде, как тузик тряпку».

Позже в минсоцполитики отреагировали на обвинения и заявили, что ведомство «ни в коем случае не называет эти организации "схемщиками" или "нарушителями" и не дает им других характеристик».

«Как только вышеупомянутые организации подадут отчеты и докажут целевое использование, мы сразу рассмотрим возможность их возвращения в реестр. Главная цель нашей инициативы – это искоренить "схемы", но продолжить сотрудничество с добросовестными организациями», – резюмировали в министерстве.