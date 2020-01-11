В обход КПВВ: На Луганщине задержали группу граждан, которые незаконно пересекли линию разграничения

В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил вчера, 10 января, остановили группу людей, которые незаконно пересекли линию разграничения в обход контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Лисичанского пограничного отряда.

«Вчера, 10 января, во время реализации оперативной информации, военнослужащие Лисичанского пограничного отряда, действующих в составе Объединенных сил, на перекрестке дорог "Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово" на Луганщине, остановили два автомобиля "Рено", которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей оккупированной Голубовки (до переименования – Кировск)», – сказано в сообщении.

По словам граждан, у населенного пункта Трехизбенка неизвестные люди, тоже жители неподконтрольной территории, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу их уже ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в Сватово для получения соцвыплат.

«Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП», – говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе напомнили гражданам, что согласно Постановлению КМУ № 815 от 17.10.2019 въезд на временно неподконтрольную Украине территорию и выезд из нее осуществляется через контрольные пункты въезда-выезда. В противном случае, за нарушение порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.