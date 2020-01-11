В Азовском море «выловили» рыбаков с запрещенными орудиями лова (Фото)

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил, действуя совместно с Азовским рыбоохранным патрулем и Нацполицией, продолжают фиксировать нарушения со стороны граждан Украины в вопросах вылова биоресурсов запрещенными орудиями лова. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Донецкий погранотряд.

Так, только накануне участковыми инспекторами отдела пограничной службы «Мариуполь» в двух случаях выявлено граждан Украины, которые осуществляли вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова. Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.85 КоАП (грубое нарушение правил рыболовства).

При обнаружении рыбы в сетях предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». В этом случае определяется степень вреда и ущерба, нанесенного государству и принимается соответствующее решение.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей пограничники рекомендуют ознакомиться с основными положениями Правил любительского и спортивного рыболовства.

«Следует иметь в виду, что период открытой навигации завершен. Выход в море рыболовам-любителям запрещен. Однако, ограничения не касаются промысловых судов, имеющих определенные лицензии и разрешения. В то же время подчеркиваем – даже с имеющимися разрешениями в море следует ходить, обязательно имея при себе документы, удостоверяющие личность из действующих пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега. Это нужно для собственной безопасности, ведь продолжаются случаи провокационных действий со стороны ФСБ РФ, в том числе задержание украинских рыбаков», – резюмируется в сообщении.