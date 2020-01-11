В украинских школах введут новую должность

В украинских школах в скором времени может появиться новая должность – карьерный советник. Об этом заявила министр образования Анна Новосад, пишет РБК-Украина.

На сегодняшний день одной из важных проблем украинского образования является отсутствие профориентации у старшеклассников. Заканчивая школу, большинство подростков не представляют, чем они хотят заниматься в жизни. В результате мы имеем массу студентов юристов и экономистов, которые не могут потом трудоустроиться.

Анна Новосад говорит, что будущие абитуриенты должны еще в школе понимать, какие есть профессии, и что даст им высшее образование, чтобы осознанно выбирать университет и программу, которую будут там осваивать.

«Ведь сейчас у нас по разным причинам, в том числе из-за влияния родителей, ученики очень часто выбирают не то, чем бы хотели заниматься. Потом на первом курсе они осознают, что пошли не туда и тратят свое время», – говорит министр.

Так, неотъемлемой частью образовательной программы должно стать «введение в профессию». В министерстве считают, что начинать нужно уже в 6-9 классе.

«Для этого сделаем сеть карьерных советников. Это может быть один человек на образовательный округ, на несколько школ. Он будет делать профессиональную ориентацию», – заявила Новосад.

При этом рассматривается возможность сотрудничества с потенциальными работодателями. Они могут приходить в школу и рассказывать, к примеру зачем «айтишнику», получающему сейчас 3-4 тыс. долл., нужна была школьная математика.