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На Донетчине в СИЗО пытались передать наркотик

11.01.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) заключенному пытались передать наркотик. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Правоохранителям поступило сообщение от сотрудника следственного изолятора, о том, что при осмотре передачи для одного из осужденных работники СИЗО нашли пачку сигарет с наркотическим содержимым.

«На вызов немедленно прибыла следственно-оперативная группа. 33-летний мужчина, на имя которого пришла посылка, пояснил, что о запрещенном содержимом ему ничего не известно. Вещество изъято и отправлено на экспертизу. Кому принадлежит наркотик, установит следствие», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

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