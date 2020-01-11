Жители двух сел в прифронтовой зоне получили уголь от благотворителей

Жителям прифронтовой части Бахмутского района (Донецкая обл.) выдали 152 тонны угля. Об этом сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine.

«АДРА Украины вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней продолжают помогать людям вдоль линии разграничения. Мы обеспечиваем углем социально незащищенных людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. На прошлой неделе жители села Бердянское и села Орловское получили 152 тонны угля. Твердое топливо поможет им пережить холодную зиму», – говорится в сообщении.

Помощь твердым топливом предоставляется в рамках проекта «Облегчение зимовки на сезон 2019-2020 годов, для людей пострадавших от конфликта на востоке Украины», который реализует АДРА Украины при финансовой поддержке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.