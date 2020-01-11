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Для изучения украинского языка создают бесплатную онлайн-платформу

11.01.20 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство культуры молодежи и спорта (МКМС) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка. Об этом сообщил министр ведомства Владимир Бородянский в Telegram-канале.

По его словам, онлайн-платформа должна начать действовать до первого сентября 2020 года. «К первому сентября 2020 года МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка», – написал министр.

Он также уточнил, что учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории:

  • те, кто знает язык, но хочет улучшить;
  • те, кто не знает и планирует изучения «с нуля»;
  • государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и тому подобное.

Напомним, что в первом квартале 2020 года в Украине будет подготовлен законопроект о языках национальных меньшинств.

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