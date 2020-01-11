Для изучения украинского языка создают бесплатную онлайн-платформу

Министерство культуры молодежи и спорта (МКМС) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка. Об этом сообщил министр ведомства Владимир Бородянский в Telegram-канале.

По его словам, онлайн-платформа должна начать действовать до первого сентября 2020 года. «К первому сентября 2020 года МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка», – написал министр.

Он также уточнил, что учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории:

те, кто знает язык, но хочет улучшить;

те, кто не знает и планирует изучения «с нуля»;

государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания и тому подобное.

Напомним, что в первом квартале 2020 года в Украине будет подготовлен законопроект о языках национальных меньшинств.