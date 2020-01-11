Мошенники продолжают выманивать деньги у жителей Донетчины

Полицейские устанавливают личности мошенников, которые с помощью объявлений на сайтах обманули двух жителей области. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в дежурную часть Мирноградского отделения полиции обратился 54-летний местный житель, который попросил помочь ему разыскать «продавца с интернет-сайта» и вернуть деньги.

«Установлено, что потерпевший заказал емкость для воды, рассчитался за нее с поставщиком, однако так и не получил заказ. В полиции мужчина рассказал, что как только деньги попали на счет незнакомца, его объявление с сайта внезапно исчезло. Сумма, которую отправил пострадавший – 1 155 грн», – рассказали в полиции.

Правоохранители прифронтовой Авдеевки зарегистрировали аналогичный случай.

«44-летний мужчина заказал на одном из известных сайтов бытовую технику, перевел "продавцу" 2,5 тыс. грн в качестве предоплаты и начал ждать получения товара. Когда все сроки истекли, а заказ так и не пришел, потерпевший позвонил "поставщику" и тот извинился за задержку и пообещал "исправить ошибку". Прождав еще некоторое время, житель Авдеевки понял, что его обманули и обратился в полицию», – отметили в пресс-службе.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы.