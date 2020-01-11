В Украине закрыли более 5 300 нелегальных игорных заведений

Кабмин поручил председателям ОГА и Нацполиции продолжить борьбу с нелегальными игорными заведениями. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, уже закрыто более 5 300 нелегальных заведений.

Среди мер борьбы с ними, в частности, было поручено:

принять все меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса;

усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

«Только что провел совещание с регионами по борьбе с теневыми рынками. Теневые схемы – это средства, украденные у каждого украинца. 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики. Мы уже начали с нелегальных АЗС, игорного бизнеса и учета древесины», – уточнил премьер.