На КПВВ «Новотроицкое» задержали мужчину с валютой: В ГПСУ напомнили новые правила перевозки наличных денег

Сегодня, 11 января, на КПВВ «Новотроицкое», на выезд на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию на автомобиле марки «Volkswagen» прибыл 37-летний гражданин Украины, у которого во время работы совместной досмотровой группы были выявлены 4 350 €. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд.

Представителями ГФСУ составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).

При этом в погранотряде напомнили, что новые правила перевозки наличных вступили в силу еще 28 ноября 2019 года, «однако граждане продолжают попытки обойти закон».

Отмечаем, что с временно неподконтрольной украинскому правительству территории можно перевозить средства в сумме, не превышающей 50 000 гривен, или эквивалент в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении или в сумме, превышающей 50 000 гривен при условии согласования с представителями координационного центра и на временно неподконтрольную территорию – не больше 20 000 грн. или эквивалент в валюте.