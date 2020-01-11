Украинская армия вошла в тридцатку сильнейших армий мира

Украинская армия заняла 29-е место в обновленном рейтинге сильнейших армий мира по версии западного портала Global Firepоwer, сообщает «АрміяInform».

В частности, в рейтинге проанализировано более 55 различных показателей, таких как численность армий, количество танков, самолетов, кораблей, другой военной техники, расходы военных бюджетов, транспортная инфраструктура, доступ к нефтепродуктам и тому подобное.

При этом интересно, что в 2017 году ВС Украины находились на 30-м месте, а в 2018-м –тоже на 29-м.

Уже традиционно в топ-тройку сильнейших армий мира входят США, Россия и КНР.