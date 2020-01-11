ОГПУ изменил квалификацию авиакатастрофы самолета рейса PS752

Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбитие самолета авиакомпании «МАУ» военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство», – говорится в сообщении.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что случайно сбил украинский самолет.