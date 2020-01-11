В «Л-ДНР»: Миссия ОБСЕ зафиксировала танки на грузовом поезде, следовавшем в Дебальцево

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, в том числе, танки, которые перевозили на грузовом поезде. Об этом сообщается в отчете Миссии за 10 января.

«СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, включая танки на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении в неподконтрольное правительству Дебальцево (Донецкая обл.)», – говорится в отчете.

Так, наблюдатели видели 7 танков на грузовом поезде, следовавшем в восточном направлении в Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном правительству районе Луганской области – все в нарушение линий отвода.

Как следует из отчета Миссии, наблюдатели зафиксировали 2 самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 4 буксируемых гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) в «ЛНР» вблизи неподконтрольного села Белое.

Также, СММ констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.