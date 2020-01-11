Новый Трудовой кодекс: Работающие неофициально останутся без субсидий

Работающие без официального оформления трудовых отношений не смогут получать субсидии после вступления в силу нового Трудового кодекса. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

«Законопроект говорит, что если судом доказано, что человек работал без официального оформления трудовых отношений, то есть последствия. Какие же? Человек теряет право на субсидию. Почему? Потому что сегодня многие люди работают неофициально и не показывают свой настоящий высокой доход, чтобы дополнительно получить субсидию. Это неправильно. Это несправедливо. Потому субсидии платим мы все с вами, через налоги. И субсидии должны получать те, кто является материально незащищенными», – написал Милованов, уточнив, что теперь будет сложнее обманывать государство и общество и прятать свой доход.

«Если мы хотим жить богато, мы должны стать честными. И это также касается отношений с государством», – считает министр.

Напомним, что в начале 2020 года на сайте Верховной рады появился текст правительственного проекта Закона «О труде», который должен заменить существующий еще с советских времен Трудовой кодекс Украины.