Документальный фильм о семье, переживающей войну на Донбассе, покажут в Музее современного искусства Нью-Йорке

Фильм «Земля голубая, будто апельсин» покажут в одном из самых известных центров современного искусства мира – в Музее современного искусства Нью-Йорке (MoMA, Museum of Modern Arts NYC). Об этом на своей странице в Facebook сообщила режиссер фильма Ирина Целик.

Фестиваль Doc Fortnight проходит ежегодно уже девятнадцатый раз. Это фестиваль новаторского документального кино. В этом году он пройдет с 5 по 19 февраля. В рамках фестиваля покажут 28 документальных и короткометражных фильмов, также состоится 12 мировых премьер.

Фильм «Земля голубая, будто апельсин» будут показывать с 11 по 15 февраля.

Мировая премьера дебютного полнометражного документального фильма Ирины Целик «Земля голубая, будто апельсин» состоится в январе 2020 года на крупнейшем фестивале независимого кино в США 2020 Sundance Film Festival, в конкурсной секции World Documentary Competition, передает «Громадське радіо».

Лента «Земля голубая, будто апельсин» рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Это история семьи 36-летней Анны из Красногоровки, которая сама воспитывает четверых детей.

Режиссер и автор сценария Ирина Целик, оператор – Вячеслав Цветков, монтаж – Иван Банников, Ирина Целик, звукорежиссер – Йонас Максвитис.

Лента создана Украинской продакшн-компанией «Альбатрос Комуникос» (продюсер Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией «Мунмейкерс» (продюсер Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского фильмоцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды).

Съемки фильма продолжались 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.