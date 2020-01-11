Начисление субсидий: На Луганщине разъяснили почему получение выплат задерживается

В Луганской области из-за многочисленных обращений местных жителей относительно несвоевременного получения жилищных субсидий, Управление социальной защиты населения Станично-Луганской районной государственной администрации разъяснило причины задержек в получении помощи. Об этом сегодня, 11 января, сообщается на странице Управления соцзащиты в Facebook.

Так, по данным ведомства, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг домохозяйствам, которые за ней обратились, назначается управлением социальной защиты населения после получения сведений:

о доходах лиц и уплате единого взноса из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования Пенсионным фондом Украины;

доходах лиц из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов;

о наличии у лиц транспортных средств;

наличии задолженности о взыскании алиментов из Единого реестра должников;

о сумме, просроченной свыше одного месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

об обеспеченности граждан жилой площадью, коммунальными услугами и отсутствие задолженности исполнителями коммунальных услуг;

пересечении государственной границы лицами, в которых обязательно указываются даты пересечения государственной границы.

Согласно последним изменениям субсидия по решению комиссии не может быть назначена в случае, когда члены домохозяйства или члены семьи, которые учитываются при назначении жилищной субсидии, находились за рубежом в общей сложности более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

«В случае, если в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше количества членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении, Управление социальной защиты населения в пятидневный срок со дня получения документов осуществляет запросы в Госпогранслужбу о пересечении лицами государственной границы», – сказано в сообщении.

Уточняется, что после получения ответов на запросы районная комиссия в течение месяца принимает решение о назначении или не назначении жилищной субсидии.

По данным управления соцзащиты, с начала отопительного сезона были переданы запросы на 1 602 человек. Получен ответ относительно 1 105 человек. Районной комиссией было принято решение о назначении субсидий 907 семьям, отказано в назначении субсидии в связи с пребыванием членов семьи за рубежом – 198 семьям.

«Согласно требованиям законодательства ответ на запросы должен предоставляться в пятидневный срок, а фактически этот период составляет до 2 месяцев. Управление обращалось по этому поводу в Департамент социальной защиты населения и в Госпогранслужбу. В связи с этим, срок получения субсидии задерживается, но это не влияет на срок назначения жилищной субсидии, потому что субсидия назначается с момента обращения граждан за назначением жилищных субсидий», – пояснили в управлении.