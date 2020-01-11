Асеев о работе журналиста в Донецке: Я постоянно оглядывался, пытался вести себя безопасно

Освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев рассказал, что не был готов к тому, что его задержат. Об этом, а также об иных подробностях своего задержания и пребывания в плену он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Эти мысли постоянно присутствуют на той территории. Я даже готовил репортаж в свое время, как не попасть в подвалы, такую технику безопасности, как вести себя на оккупированной территории. Но сказать, что я был готов к этому и к тому, что началось сразу же, в первый час (после задержания, – ред.), нет, к этому подготовить можно каких-то спецназовцев, а гражданским людям, которые туда попадают, готовым к этому быть нельзя», – сказал Станислав.

При этом он уточнил, что как журналист не встречался ни с какими «официальными лицами ДНР», хотя и была единственная опрометчивая попытка взять интервью у «начальника колонии» в Донецке по поводу того, как изменилась жизнь заключенных с приходом «республик». «Но в реальность этой истории не поверили даже в МГБ, подумали, что не рискнул бы додуматься до такого. Это единственный мой контакт был с каким-то официальным лицом, но он отказал сразу. Никаких других контактов не было, я не рисковал», – объяснил журналист.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что за ним следили, чтобы выйти еще на кого-то, Асеев ответил, что объективных причин так считать не было, хотя мысли по этому поводу его преследовали. «Объективных причин нет. Субъективные были, но нужно понимать, что у человека, который занимается журналистикой на оккупированной территории, так или иначе, все равно развивается часть какой-то паранойи, главное отслеживать, чтобы это не превратилось в тенденцию, постоянную. Объективно я слежку не замечал, но постоянно оглядывался, пытался вести себя безопасно. Но субъективно, психологически это очень сильно давило на меня. Даже когда я выезжал на день-два на подконтрольную территорию, ощущалась колоссальная разница. То есть психологический груз буквально падал с плеч. Но как только въезжаешь, все по новой начинается», – рассказал Станислав Асеев.

Ранее сообщалось, что после задержания Станислава Асеева в неподконтрольном украинским властям Донецке участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «МГБ ДНР» скрывали его арест.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»