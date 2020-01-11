Гололед в Донецке: Травмировались около 100 человек

За неделю во временно неподконтрольном украинскому Донецке в травматологический центр обратились более 100 жителей. Причина – травмы, полученные при гололеде. Об этом сообщает местный телеканал.

Отмечается, что коммунальные службы обрабатывают противогололедным составом тротуары, но они остаются скользкими. Горожане рассказывают, что особенно скользко во дворах домов.

«Количество обращающихся во время первого гололеда может увеличиваться в 2, а то и в 3 раза. Если наш травмпункт обычно принимает 40-60 человек в сутки, то во время первых дней гололеда может превысить 100-150 человек и более. К счастью, в этом году более 100 человек мы не принимали», – рассказал заместитель директора по хирургической части травматологического центра Вадим Опоприенко.