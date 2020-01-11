Взрыв боеприпаса на Донетчине: Погиб 24-летний парень (Фото)

В Великоновоселковском районе (Донецкая обл.) в результате разрыва боеприпаса погиб 24-летний местный житель. По предварительным данным, 24-летний парень хранил у себя дома выстрелы от РПГ-7. Из-за неосторожного обращения один из них взорвался. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня, 11 января, около 14:15 в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, взрыв прогремел в подсобном сельхозпомещении, где в то время находился 24-летний молодой человек. Его услышали родственники, которые вызвали скорую помощь и полицию. «Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники службы спасения, скорой медицинской помощи, судмедэксперт и взрывотехники», – уточнили правоохранители.

От полученных травм парень скончался на месте.

По предварительной информации полиции, погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес их домой. «Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай")», – сказано в сообщении.