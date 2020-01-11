214 нарушений пограничного режима в районе ООС: Как работают участковые инспекторы-пограничники (Фото)

Участковые инспекторы пограничной службы Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил за 2019 год обнаружили 214 нарушений пограничного режима в районе ООС. Также в 11 случаях составлены протоколы по ст. 85 «Нарушение правил использования объектов животного мира», в 2 случаях ст. 203 «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины». Об этом сегодня, 11 января, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Каждое утро участковые инспекторы отправляются на патрулирование сектором ответственности. Среди основных задач подразделений участковых инспекторов Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил – круглосуточный сбор и реализация данных обстановки, сведений о возможных правонарушениях, для чего происходит тесное взаимодействие с местным населением. Вблизи линии разграничения они ведут разъяснительную работу по пограничным вопросам, чтобы граждане понимали, какие существуют законодательные нормы и что именно они нарушают в тех или иных случаях.

«Но главным для пограничников из состава Объединенных сил остается именно политика безопасности, поэтому участковые инспекторы пограничной службы ведут постоянную разъяснительную работу с рыбаками в вопросах знания ими своих прав и обязанностей, чтобы исключить попадание ними в опасные ситуации. Также они проводят мероприятия по патриотическому воспитанию и профилактике правонарушений среди местного населения», – говорится в сообщении.