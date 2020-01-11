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Путин после встречи с Меркель потребовал изменить Конституцию Украины

11.01.20 18:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным. Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передают российские СМИ.

«Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в Минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях», – сказал Путин.

По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.

«Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь», – добавил он.

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