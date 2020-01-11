В Вооруженных Силах на капелланской службе находятся 85 священников

В ВСУ на сегодня из 116 штатных должностей капелланов заполнены всего 85. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления МПЗ полковник Владимир Яцентюк в интервью АрміяInform.

В октябре прошлого года Главное управление морально-психологического обеспечения ВС Украины провело исследования по вопросам обеспечения пастырской опеки личного состава воинских частей и учреждений, и 91% респондентов отметили необходимость штатной должности капелланов. Но вместе с тем только 46 % военнослужащих довольны деятельностью военных священников. « К сожалению, капеллан просто физически не может обеспечить пастырское попечение всего личного состава, например, бригады. Во время выполнения боевых задач батальоны находятся на значительном расстоянии друг от друга и без транспорта священнику трудно посещать военнослужащих. К тому же в религиозных конфессиях недостаточный резерв священников. Поэтому на сегодня из 116 штатных должностей капелланов заполнены 85», – сообщил Яценюк.

По его словам, сегодня статус военного священника как работника Вооруженных Сил не обеспечивается должным уровнем социальной защиты. Есть немало примеров, когда капелланы вместе с военными находились под вражеским огнем на передовой, спасали раненых, сами подвергались ранениям и травмам, но не имеют права получить статус участника боевых действий. Другая проблема – это невысокая зарплата – до 4 тыс., к тому же, если часть в ППД, то капеллан жилье и питание оплачивает за свой счет.

Наибольшим количеством капелланов в воинских коллективах представлена ​​Православная церковь Украины с 55 священниками, Украинская греко-католическая церковь имеет 17 представителей Украинской свободная церковь христиан евангельской веры – 6, Украинская православная церковь (МП) – одного.