«Черных» лесорубов, уничтоживших деревьев на 1,8 млн грн, отдали под суд

Направлено в суд дело шести человек, обвиняемых в незаконной вырубке деревьев, которая стоила государству более 1,8 млн грн. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении 6 мужчин, двое из которых ранее судимы, по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины, то есть в незаконной вырубке деревьев, повлекшее тяжкие последствия», – говорится в сообщении

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 года житель Славянского района предложил пяти своим знакомым выполнить работы по вырубке деревьев, находящихся на землях Николаевской объединенной территориальной общины, а именно – в лесополосе на территории села Рай-Александровка, заверив в наличии у него соответствующего разрешения.



С помощью цепных бензопил мужчины совершили незаконную вырубку 238 деревьев породы дуб, ясень и акация, чем нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн 840 тыс грн.



В настоящее время досудебное расследование завершено. Дальнейшую судьбу обвиняемых определит суд.



Согласно санкции статьи, лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.