«Частично успешная»: Меркель охарактеризовала «нормандскую» встречу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «частично успешной» состоявшуюся в декабре встречу лидеров «Нормандского формата». Такое мнение высказала канцлер Германии на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 11 января, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договоренностями», – сказала

Меркель отметила: «У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин после встречи с Меркель заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.